В Улан-Удэ пассажирка трамвая довела кондуктора до слёз

При «обилечивании» произошла небольшая путаница



Агрессивная пассажирка улан-удэнского трамвая довела до слёз кондуктора. Произошло это из-за ошибки при «обилечивании» ребёнка пассажирки, рассказали очевидцы. Короткое видео появилось в паблике ves_ulan_ude_.



По словам очевидца конфликта, в вагон вошли девушка с мальчиком. Она заплатила за двоих, но не указала за кого именно, а юный пассажир ушёл в конец вагона. Когда к нему подошла кондуктор, он молча протянул деньги. Тут и начался скандал.



- После этого девушка подошла и начала сразу кричать. Кондуктор хотела решить вопрос мирно, чтобы вернуть деньги, они же прошли через кассу. Но девушка ничего слушать не хотела, кричала, обвиняла, даже пыталась применить физическую силу. Обозвала кондуктора всяко-разно, - рассказала очевидец произошедшего.



В итоге свидетельница, вступившись за кондуктора, сама отдала юному пассажиру свои 20 рублей. Она попросила агрессивную пассажирку успокоится, видя, что кондуктора уже довели до слёз.



В комментариях многие осуждающе отнеслись к той самой зачинщице конфликта. Подписчики посоветовали ей быть сдержаннее: «Бедный кондуктор, девушка на видео, лечите нервы! Орать на человека на работе, старше вас, из-за пустяка! Воспитания ноль», «Женщина, орущая на кондуктора, давайте я вам отдам 20 рублей, мне не жалко», «За 20 рублей не удавилась бы. Всем кондукторам терпения!», «Терпения и силы кондукторам и кассирам!», «Как не стыдно, при сыне ещё и матерится! Воспитания ноль точно!».



Видео набирает популярность в Сети, за 10 минут его просмотрели более шести тысяч раз.

