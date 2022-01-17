Житель села Анагустай отметил 90-летие
В Кяхтинском районе Бурятии поздравили участника трудового фронта, жителя села Анагустай Михаила Афанасьевича Воробьёва, которому исполнилось 90 лет.
- Родители мои: Афанасий Иванович и Аграфена Иннокентьевна – работали в колхозе. Семья была большая – нас было шестеро 6 детей. Когда началась Великая Отечественная война, начались мои первые школьные каникулы. Я как раз закончил первый класс. Можно сказать, что с этого момента моё детство закончилось, – вспоминает события лета 1941 года юбиляр.
Как у всех детей военного поколения, Михаил Афанасьевич рано познал тяжёлый труд. Работал в колхозе, косил траву, вязал копны для скота. В 1948 году был призван в трудовую красную армию, после работал шахтёром, добывал уголь. Затем переехал в Наушки, работал в организации «Скотимпорт», охранником на нефтебазе, затем на железной дороге путейным ремонтником.
На пенсию юбиляр ушёл в 1992 году с 50-летним трудовым стажем. В 2001 году получил звание «Труженик тыла», в 2015 году получил удостоверение «Дети войны». За многолетний и самоотверженный труд награждён многими почётными грамотами и наградами.
Сейчас Михаил Афанасьевич окружён заботой детей, пятерых внуков и шестерых правнуков. В день своего рождения Михаилу Афанасьевичу передали поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина и главы РБ Алексея Цыденова, сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Кяхтинском районе Бурятии поздравили долгожителя
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