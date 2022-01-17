Коронавирус в Бурятии набирает обороты

За сутки скончались восемь пожилых пациентов



По данным управления Роспотребнадзора, на утро 17 января в Бурятии зарегистрировано 78 592 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 46% (36 379) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост составил 149 больных. Этот показатель продолжает увеличиваться. Позавчера был 141 заражённый, до этого было 134, 131, 123, 121 и т.п.



За всё время выздоровели от коронавируса 73 621 человек, в том числе 122 за прошедшие сутки.



Умерли за прошедшие сутки восемь больных коронавирусом, все они были пожилые. Отметим, позавчера было четыре летальных исхода.



С начала пандемии в Бурятии умерли от ковида 2 536 человек.



В стационарах сегодня получают лечение 803 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+32 за сутки). В отделениях реанимации находится 115 пациентов, из которых 61 старше 65 лет.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1015 коек: занято – 803, свободно 212 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1632 человека.



В Бурятии завершили первичную вакцинацию 450 646 человек. Повторную вакцинацию начали 92 449 жителей.

