В Бурятии инвалид через получил страховую выплату

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Житель Тарбагатайского района Бурятии в 2018 году заключил кредитный договор с банком, одновременно заключив договор страхования.



В соответствии с условиями договора страхования страховым случаем признается постоянная утрата трудоспособности застрахованного с установлением 1 или 2 группы инвалидности в результате несчастного случая или болезни.



В декабре 2019 года сельчанина установлена 2 группа инвалидности с прогрессирующим течением заболевания. Несмотря на это, организация отказала ему в страховом возмещении, не признав случай страховым.



Мужчина обратился в прокуратуру.



Прокурор района в суд предъявил иск к компании о взыскании в интересах инвалида страховой суммы в размере 694 тысяч рублей.



Суд требования прокурора удовлетворил, со страховщика взыскана страховая премия и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 347 тысяч рублей.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

