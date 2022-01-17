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В Бурятии инвалид через получил страховую выплату

В Бурятии инвалид через получил страховую выплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В деле разбиралась прокуратура

Житель Тарбагатайского района Бурятии в 2018 году заключил кредитный договор с банком, одновременно заключив договор страхования.

В соответствии с условиями договора страхования страховым случаем признается постоянная утрата трудоспособности застрахованного с установлением 1 или 2 группы инвалидности в результате несчастного случая или болезни.

В декабре 2019 года сельчанина установлена 2 группа инвалидности с прогрессирующим течением заболевания. Несмотря на это, организация отказала ему в страховом возмещении, не признав случай страховым.

Мужчина обратился в прокуратуру.

Прокурор района в суд предъявил иск к компании о взыскании в интересах инвалида страховой суммы в размере 694 тысяч рублей.

Суд требования прокурора удовлетворил, со страховщика взыскана страховая премия и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 347 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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