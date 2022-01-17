В деле разбиралась прокуратура
Житель Тарбагатайского района Бурятии в 2018 году заключил кредитный договор с банком, одновременно заключив договор страхования.
В соответствии с условиями договора страхования страховым случаем признается постоянная утрата трудоспособности застрахованного с установлением 1 или 2 группы инвалидности в результате несчастного случая или болезни.
В декабре 2019 года сельчанина установлена 2 группа инвалидности с прогрессирующим течением заболевания. Несмотря на это, организация отказала ему в страховом возмещении, не признав случай страховым.
Мужчина обратился в прокуратуру.
Прокурор района в суд предъявил иск к компании о взыскании в интересах инвалида страховой суммы в размере 694 тысяч рублей.
Суд требования прокурора удовлетворил, со страховщика взыскана страховая премия и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 347 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии инвалид через получил страховую выплату
Общество, Фото:
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