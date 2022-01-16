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В пригороде Улан-Удэ построят выносной пост для скорой медицинской помощи

В пригороде Улан-Удэ построят выносной пост для скорой медицинской помощи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поручение о строительстве дал глава Бурятии

В селе Поселье Иволгинского района построят выносной пост для размещения двух мобильных бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Вопрос помещений для размещения бригад был поднят в субботу, 15 января, в ходе посещения станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ главой Бурятии.

- Коллеги, добрый день. У кого есть вопросы, можете их задать. Система здравоохранения у нас приоритетная, мы уделяем ей много внимания: строим много ФАПов по программе модернизации первичного звена, много районных больниц, амбулаторий. Также возводим и большие объекты - запускаем Центр ядерной медицины и онкоцентр, инфекционную больницу начнём строить, благодаря решению президента. Но всё равно нерешённых вопросов ещё много, - отметил Алексей Цыденов в приветствии.

Первой темой, которую подняли сотрудники ССМП был вопрос размещения подстанций, влияющий на скорость прибытия бригад на вызовы.

- Нам необходимо организовать ещё одну подстанцию – выносной пост на одну-две бригады в районе Левого берега, чтобы максимально приблизить этот труднодоступный район. Там дольше ожидают врачей в периоды утра и вечера. Это позволит забрать городу часть обслуживания Иволгинского района, и это необходимо, потому что район очень сложный в плане доезда, - заявил главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Нечунаев.

- Земля под строительство выносного поста есть в Поселье. Постройте там быстровозводимое здание по типу ФАПа, - дал поручение Алексей Цыденов. 
скорая помощь

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