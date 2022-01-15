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В Бурятии выросла суточная заболеваемость COVID-19

В Бурятии выросла суточная заболеваемость COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В регионе вновь увеличился показатель заражений коронавирусом за прошедшие сутки

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 15 января в Бурятии зарегистрировано 78 302 случаев заражения COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (36 222) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 134 больных. Продолжается рост числа больных. Накануне сообщалось о 131 больном, до этого было 123 заражённых, 121, 120, 119 и т.п.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 111 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Всего выздоровели от COVID-19 – 73 400 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 163 пациента.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1002 койки: занято – 728, свободно – 274 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,6%.

В стационарах получают лечение 728 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 115 пациентов, на ИВЛ – 59 пациентов, из них старше 65 – 32 человека.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1650 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 524 человека. За прошедшие сутки скончались четыре пожилых пациента.

Первым компонентом привито 476 705 человек. Завершили первичную вакцинацию 450 350 человек. Повторную вакцинацию начали 91 611 человек.
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