Прокуратура выявила нарушения
Как выяснила прокурорская проверка, в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ администрацией учреждения не обеспечила осуждённых вещевым имуществом в полном объёме. С момента прибытия в учреждение 25 осуждённым не выданы различные предметы одежды и обуви.
В нарушение трудового законодательства пяти работницам столовой не произведена оплата в двойном размере за работу в праздничные дни.
Также выявлены отдельные нарушения законодательства о здравоохранении и пожарной безопасности.
В ходе проверки нарушения частично устранены.
Начальнику управления федеральной службы исполнения наказаний России по Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В улан-удэнской колонии осуждённым не оплатили работу в праздничные дни
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