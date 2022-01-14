 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

В улан-удэнской колонии осуждённым не оплатили работу в праздничные дни

В улан-удэнской колонии осуждённым не оплатили работу в праздничные дни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура выявила нарушения

Как выяснила прокурорская проверка, в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ администрацией учреждения не обеспечила осуждённых вещевым имуществом в полном объёме. С момента прибытия в учреждение 25 осуждённым не выданы различные предметы одежды и обуви.

В нарушение трудового законодательства пяти работницам столовой не произведена оплата в двойном размере за работу в праздничные дни.

Также выявлены отдельные нарушения законодательства о здравоохранении и пожарной безопасности.

В ходе проверки нарушения частично устранены.

Начальнику управления федеральной службы исполнения наказаний России по Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подскочила суточная заболеваемость COVID-19
В Бурятии подскочила суточная заболеваемость COVID-19
Общество, 14.01.2022
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
Жителей Бурятии призывают поставить пожарные извещатели
Жителей Бурятии призывают поставить пожарные извещатели
Общество, 14.01.2022
Пожарный извещатель способен предупредить о пожаре при малейшем задымлении
Собака выдала пассажира с «травкой» на вокзале Улан-Удэ
Собака выдала пассажира с «травкой» на вокзале Улан-Удэ
Общество, 14.01.2022
Сельчанину грозит до 10 лет колонии 
Лыжники Бурятии и Иркутской области выяснят, кто сильнее
Лыжники Бурятии и Иркутской области выяснят, кто сильнее
Общество, 14.01.2022
Улан-Удэ примет матчевую встречу сборных юношеских команд двух регионов
Иркутская область примет всероссийские «Юношеские игры»
Иркутская область примет всероссийские «Юношеские игры»
Общество, 14.01.2022
В городе состоятся соревнования по санному спорту российского, межрегионального и областного уровней
В Бурятии температура опускалась до -40 градусов
В Бурятии температура опускалась до -40 градусов
Общество, 14.01.2022
В республике местами небольшой снег
В музее Улан-Удэ откроется выставка молодых художников
В музее Улан-Удэ откроется выставка молодых художников
Общество, 13.01.2022
«Новые миры» покажут сновидения, мечты и желания молодых мастеров
Вуз Бурятии посетила делегация выпускников из Якутии
Вуз Бурятии посетила делегация выпускников из Якутии
Общество, 13.01.2022
Во ВСГИК прошла встреча, посвящённая 60-летию института
В Бурятии более 1000 военных вышли на полигоны ВВО
В Бурятии более 1000 военных вышли на полигоны ВВО
Общество, 13.01.2022
Подразделения приступили к интенсивной боевой подготовке
В Бурятии выберут лучшую шахматную школу
В Бурятии выберут лучшую шахматную школу
Общество, 13.01.2022
Заявки принимаются до 14 января
Дорога к аэропорту Читы стала частью федеральной трассы «Байкал»
Дорога к аэропорту Читы стала частью федеральной трассы «Байкал»
Общество, 13.01.2022
До этого она находилась в муниципальной собственности
В мэрии Улан-Удэ чествовали журналистов
В мэрии Улан-Удэ чествовали журналистов
Общество, 13.01.2022
Журналистов наградили в честь Дня российской печати
В музее Кяхты открылась выставка «Свет Православия на Святой земле»
В музее Кяхты открылась выставка «Свет Православия на Святой земле»
Общество, 13.01.2022
В новом зале представлены иконы и прочие предметы для богослужений
Соцработники Бурятии подарили детям смарт-часы и «Лего»
Соцработники Бурятии подарили детям смарт-часы и «Лего»
Общество, 13.01.2022
Состоялась акция «Новый год в каждый дом»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^