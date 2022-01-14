В улан-удэнской колонии осуждённым не оплатили работу в праздничные дни

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокуратура выявила нарушения



Как выяснила прокурорская проверка, в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ администрацией учреждения не обеспечила осуждённых вещевым имуществом в полном объёме. С момента прибытия в учреждение 25 осуждённым не выданы различные предметы одежды и обуви.



В нарушение трудового законодательства пяти работницам столовой не произведена оплата в двойном размере за работу в праздничные дни.



Также выявлены отдельные нарушения законодательства о здравоохранении и пожарной безопасности.



В ходе проверки нарушения частично устранены.



Начальнику управления федеральной службы исполнения наказаний России по Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

