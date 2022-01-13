В Бурятии открыли пятую ледовую переправу

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

По ледовой дороге могут ездить автомобили грузоподъёмностью до 20 тонн



Сегодня, 13 января, открыли ледовую переправу Лесовозная через реку Селенга в Прибайкальском районе Бурятии Её грузоподъёмность составляет 20 тонн, дорога имеет одну полосу движения.



- Переправа оборудована необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки. Всего в этот зимний период планируется ввести в эксплуатацию 13 ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



На сегодня в республике уже действуют четыре ледовые переправы в селе Усть-Муя, посёлках Новоселенгинск и Татаурово и в Улан-Удэ. Переправа в Прибайкальском районе стала пятой.



В МЧС призывают соблюдать правила безопасного проезда через переправу: дверцы транспортных средств должны быть открыты; ремни безопасности водителя и пассажиров отстёгнуты; стёкла опущены; скорость движения по переправе не более 20 километров в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров.



Запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.







