По ледовой дороге могут ездить автомобили грузоподъёмностью до 20 тонн
Сегодня, 13 января, открыли ледовую переправу Лесовозная через реку Селенга в Прибайкальском районе Бурятии Её грузоподъёмность составляет 20 тонн, дорога имеет одну полосу движения.
- Переправа оборудована необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки. Всего в этот зимний период планируется ввести в эксплуатацию 13 ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На сегодня в республике уже действуют четыре ледовые переправы в селе Усть-Муя, посёлках Новоселенгинск и Татаурово и в Улан-Удэ. Переправа в Прибайкальском районе стала пятой.
В МЧС призывают соблюдать правила безопасного проезда через переправу: дверцы транспортных средств должны быть открыты; ремни безопасности водителя и пассажиров отстёгнуты; стёкла опущены; скорость движения по переправе не более 20 километров в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров.
Запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.
В Бурятии открыли пятую ледовую переправу
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