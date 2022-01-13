В Чите стартовало первенство ДФО по конькобежному спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В гости к забайкальцам приехали спортсмены из Хабаровска и Биробиджана



13 января в столице Забайкальского края стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по конькобежному спорту. Соревнования проходят на стадионе «Высокогорье» и завершатся 14 января.



- В состязаниях принимают участие юноши и девушки 10-17 лет из Биробиджана, Хабаровска и Читы, – рассказал главный судья соревнований Семён Чернышов.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, в первенстве принимают участие более 100 спортсменов.



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