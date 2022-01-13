В гости к забайкальцам приехали спортсмены из Хабаровска и Биробиджана
13 января в столице Забайкальского края стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по конькобежному спорту. Соревнования проходят на стадионе «Высокогорье» и завершатся 14 января.
- В состязаниях принимают участие юноши и девушки 10-17 лет из Биробиджана, Хабаровска и Читы, – рассказал главный судья соревнований Семён Чернышов.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, в первенстве принимают участие более 100 спортсменов.
Возрастное ограничение 0+
В Чите стартовало первенство ДФО по конькобежному спорту
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он познакомился с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых
В гости к забайкальцам приехали спортсмены из Хабаровска и Биробиджана
На ремонт потратили 7,2 млн рублей
На эти цели предусмотрено более 16 миллионов рублей
Прохождение службы возможно в четырёх районах Бурятии
Малышей назвали Руслан и Милана
Доступ открыт для посещения аптек или продуктовых магазинов
С 4 января в посёлке Татарский ключ не вывозят мусор
Создать опорную сеть местных дорог планируют к середине этого года
В Бурятии прошло награждение победителей конкурса полиции
Несовершеннолетним в СИЗО митрополит вручил подарки
Она посвящена 105-летию заповедной системы России
Вышел приказ о присвоении и подтверждении званий для творческих коллективов республики
Победу праздновала команда из Иркутска
Подать заявку на выезд в Китай можно на сайте АСМАП