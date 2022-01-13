Митрополит Иосиф посетил исправительные учреждения Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Он познакомился с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых



В дни празднования Рождества митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф посетил исправительные учреждения Бурятии. 12 января он побывал в исправительной женской колонии №7 УФСИН РФ по РБ и следственный изолятор №1 г. Улан-Удэ.



Митрополит ознакомился с устройством исправительной женской колонии и следственного изолятора. Он осмотрел жилые помещения, швейную мастерскую, учебные классы, досуговые комнаты, а также пообщался с заключёнными. Митрополит Иосиф поздравил отбывающих наказание с празднованием Рождества Христова и вручил подследственным рождественские сладкие подарки. Кроме этого, он выразил надежду на их скорейшее исправление и возвращение к законопослушному образу жизни в обществе.



- В ходе визита владыка обсудил с начальником УФСИН полковником Сергеем Кудрявцевым вопросы, касающиеся дальнейшего совместного взаимодействия Улан-Удэнской и Бурятской епархии с учреждениями УФСИН в Республике Бурятия, - сообщает пресс-служба епархии.

