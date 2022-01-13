Он познакомился с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых
В дни празднования Рождества митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф посетил исправительные учреждения Бурятии. 12 января он побывал в исправительной женской колонии №7 УФСИН РФ по РБ и следственный изолятор №1 г. Улан-Удэ.
Митрополит ознакомился с устройством исправительной женской колонии и следственного изолятора. Он осмотрел жилые помещения, швейную мастерскую, учебные классы, досуговые комнаты, а также пообщался с заключёнными. Митрополит Иосиф поздравил отбывающих наказание с празднованием Рождества Христова и вручил подследственным рождественские сладкие подарки. Кроме этого, он выразил надежду на их скорейшее исправление и возвращение к законопослушному образу жизни в обществе.
- В ходе визита владыка обсудил с начальником УФСИН полковником Сергеем Кудрявцевым вопросы, касающиеся дальнейшего совместного взаимодействия Улан-Удэнской и Бурятской епархии с учреждениями УФСИН в Республике Бурятия, - сообщает пресс-служба епархии.
Митрополит Иосиф посетил исправительные учреждения Бурятии
Общество, Фото:
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