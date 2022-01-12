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Главный санврач Бурятии прошёл ревакцинацию

Главный санврач Бурятии прошёл ревакцинацию
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора
Сергей Ханхареев напомнил, что вирус мутирует

Сегодня, 12 января сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии во главе с руководителем Сергеем Ханхареевым прошли повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции для поддержания коллективного иммунитета.

- Сегодня мы прошли ревакцинацию от COVID-19. Призываем всех наших земляков последовать нашему примеру и пройти вакцинацию и ревакцинацию, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. - Мы видим, что вирус мутирует. Поэтому для того, чтобы защитить себя и своих близких, нужно поддерживать достаточный уровень антител. И в этом случае необходимо пройти иммунизацию. Я напоминаю, что тем, у кого прошло уже шесть месяцев после прививки против COVID-19, нужно своевременно ревакцинироваться. Нашими учёными подтверждено, что используемые в Российской Федерации вакцины против коронавирусной инфекции способны защитить в том числе и от нового мутированного штамма «омикрон». Также вакцинация позволяет избежать тяжёлого течения болезни.


На данный момент ревакцинацию против COVID-19 прошли те, кто был вакцинирован шесть месяцев назад. Примеру сотрудников управления Роспотребнадзора по Бурятии следуют и члены их семей, которые также участвуют в вакцинации и ревакцинации.


Роспотребнадзор коронавирус профилактика вакцинация

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