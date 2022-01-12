В Улан-Удэ планируют «раскатать» маршрут до Омска

Авиакомпания Red Wings, осенью запустившая рейс Улан-Удэ – Омск, расширяет свою программу в столице Бурятии. С 20 февраля авиакомпания вновь начинает рейсы в этот сибирский город. Стоимость билетов составляет около 5 тысяч рублей.
- Аэропорт «Байкал» сыплет хорошими новостями. Авиакомпания Red Wings расширяет свою программу перелётов в Улан-Удэ. С 20 февраля она начинает рейсы в Омск. Мы вошли в перечень субсидированных перелётов и намерены твёрдо «раскатать» рейс в Омск в 2022 году, - сообщил на своей странице гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Также он сообщил, что ведутся переговоры с региональным министерством туризма о том, чтобы сделать омское направление туристическим и пригласить омичей на Байкал.
Кроме того, запланировано начать полёты с июня в Красноярск.
- Но мы сейчас боремся, чтобы возобновить полёты раньше, - заявил руководитель аэропорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый прямой рейс по маршруту Омск - Улан-Удэ – Омск был запущен 29 сентября.
- Для Улан-Удэ это историческое событие. Последний рейс по этому маршруту был осуществлён 30 лет назад. В советское время он пользовался большой популярностью у пассажиров. Я думаю, что и сегодня это направление станет востребованным, - отметил тогда министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Первый самолёт встретили в улан-удэнском аэропорту торжественно, устроив для него водную арку.