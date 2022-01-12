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В Улан-Удэ планируют «раскатать» маршрут до Омска

В Улан-Удэ планируют «раскатать» маршрут до Омска
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гендиректор аэропорта «Байкал» рассказал о рейсе Улан-Удэ – Омск

Авиакомпания Red Wings, осенью запустившая рейс Улан-Удэ – Омск, расширяет свою программу в столице Бурятии. С 20 февраля авиакомпания вновь начинает рейсы в этот сибирский город. Стоимость билетов составляет около 5 тысяч рублей.

- Аэропорт «Байкал» сыплет хорошими новостями. Авиакомпания Red Wings расширяет свою программу перелётов в Улан-Удэ. С 20 февраля она начинает рейсы в Омск. Мы вошли в перечень субсидированных перелётов и намерены твёрдо «раскатать» рейс в Омск в 2022 году, - сообщил на своей странице гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Также он сообщил, что ведутся переговоры с региональным министерством туризма о том, чтобы сделать омское направление туристическим и пригласить омичей на Байкал.

Кроме того, запланировано начать полёты с июня в Красноярск.

- Но мы сейчас боремся, чтобы возобновить полёты раньше, - заявил руководитель аэропорта.


Как сообщал «Байкал-Daily», первый прямой рейс по маршруту Омск - Улан-Удэ – Омск был запущен 29 сентября.

- Для Улан-Удэ это историческое событие. Последний рейс по этому маршруту был осуществлён 30 лет назад. В советское время он пользовался большой популярностью у пассажиров. Я думаю, что и сегодня это направление станет востребованным, - отметил тогда министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Первый самолёт встретили в улан-удэнском аэропорту торжественно, устроив для него водную арку.



авиаперевозки Омск Аэропорт "Байкал"

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