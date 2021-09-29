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Первый самолёт из Омска в аэропорту Улан-Удэ встретили водной аркой

Первый самолёт из Омска в аэропорту Улан-Удэ встретили водной аркой
Общество, 
Спустя 30 лет из Улан-Удэ открылся прямой рейс в Омск

В среду, 29 сентября, авиакомпания Red Wings совершила первый прямой рейс по маршруту Омск - Улан-Удэ - Омск. Билеты поступили в продажу с 15 сентября и имели высокий спрос у жителей Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

31 августа комиссия минтранса России рассмотрела заявки авиакомпаний о готовности осуществлять перевозки пассажиров по специальному тарифу в рамках постановления правительства. По итогам заседания в утвержденный перечень субсидируемых в этом году маршрутов включены 25 направлений в, из и внутри Дальневосточного федерального округа. В этот перечень вошло и направление Омск-Улан-Удэ-Омск.

Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии, рассказал, что дополнительные маршруты улучшат транспортную доступность Бурятии.

- В апреле мы запустили прямое авиасообщение с Томском, в августе открыли прямой рейс с Владивостоком. Улан-Удэ-Омск-Улан-Удэ – это еще один прямой субсидируемый рейс и если в целом говорить о маршрутной сети Дальнего Востока, то стоимость перевозки по некоторым маршрутам достигает 40 тыс. рублей, а после открытия продаж билетов на субсидируемые рейсы тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении не будет превышать 11 тыс. рублей. Например, улететь из Улан-Удэ в Омск можно будет за 8500 рублей, - сообщил Луковников.

- Для Улан-Удэ это историческое событие. Последний рейс по этому маршруту был осуществлён 30 лет назад. В советское время он пользовался большой популярностью у пассажиров. Я думаю, что и сегодня это направление станет востребованным. Вылеты будут выполняться по средам и субботам, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

- Примечательно, что сегодня первый рейс Улан-Удэ - Омск, а завтра премьера фильма «Золото Империи» (12+), который мы везём в Омск на крыльях Red Wings. Кроме того, сегодня к нам в Бурятию прилетели омские блогеры. В программе запланирован визит в Иволгинский дацан и прогулка по Улан-Удэ, добавил Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал».

Первый самолёт встретили в улан-удэнском аэропорту торжественно, устроив для него водную арку.

видео Дмитрия Гармаева  




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