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Жириновский поздравил защитников природы из Бурятии

Жириновский поздравил защитников природы из Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Поздравление от лидера ЛДПР получили сотрудники «Заповедного Подлеморья»

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Впервые его отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.

Именно сегодня Баргузинский государственный природный биосферный заповедник отмечает свой юбилей. 105 лет назад, государством Российским, в лице правительствующего сената было подписано постановление об организации Баргузинского охотничьего заповедника. Баргузинский заповедник стал основоположником всей системы заповедного дела в стране.

Известный политик Владимир Жириновский не оставил без внимания эту знаменательную дату. Лидер партии ЛДПР отправил поздравительное письмо ФБГУ «Заповедное Подлеморье», о чем сообщил его директор Михаил Овдин, на своей странице в Facebook.

«Не забывает нас Владимир Вольфович», - поделился Михаил Овдин.


От себя лично и от партии ЛДПР Жириновский поздравил коллектив учреждения с Днём заповедников и национальных парков.

«Вы охраняете одно из главных богатств Отечества – нашу уникальную природу, берёт на себя ответственность за самые редкие и ценные виды, заботитесь о судьбе окружающего нас мира. И за это вам – огромное спасибо!», - говорится в поздравлении Жириновского.

Он отметил, что система национальных парков и заповедников стала одним из наиболее развитых и успешных экологических направлений в России. А также он назвал эту систему гордостью страны.

«Желаю вам и дальше сохранять, приумножать и оберегать бесценные кладовые природы, служить на благо будущих поколений России», - заключил лидер ЛДПР.

Справка:

«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в Бурятии, в непосредственной близости от озера Байкал. Это Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.

Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.
ЛДПР

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