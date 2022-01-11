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В Бурятии обезопасят дорогу у школы в Поселье

В Бурятии обезопасят дорогу у школы в Поселье
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Сейчас дети выходят прямо на проезжую часть

Власти Иволгинского района установят дополнительные перильные ограждения перед выходом из школы в селе Поселье и проведут уличное освещение. Эти меры помогут обезопасить новую дорогу у местной школы, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Осенью 2021 года общественники забили тревогу из-за отсутствия освещения в переулке Школьный и тротуаров возле школы.

В Посельской школе на данный момент обучаются 2055 детей. Дорогу со стороны двух выходов с пришкольной территории по переулку Школьный ремонтировали в конце 2021 года на сумму около 6 млн 800 тыс. рублей.

Общественники побывали на участке перед приемкой объекта и выявили несколько нарушений. Так, тротуар был запланирован и сделан только у одного из входов в школу, пешеходных дорожек для движения школьников рядом со школой по всей длине участка нет. В результате дети выходят прямо на проезжую часть. Освещение присутствует только на пришкольном дворе, на самой дороге видимость в тёмное время суток плохая.

При этом переулок является достаточно оживлённым – по нему активно движутся в течение дня как пешеходы, так и транспорт.

Кроме того, рядом с Посельской школой планируется строительство ещё одной школа и детского сада.


Эксперт тематической площадки Народного фронта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятии Вадим Захаров отметил, что с учётом планируемого строительства важно при проектировании учитывать потребности дальнейшего обустройства местности.

- В данном случае, при проектировании выбранного участка под строительство школы изначально, скорее всего, не было учтено достаточное расстояние до жилого сектора и в результате переулок Школьный оказался слишком узким для обустройства тротуаров вдоль проезжей части. Проблема не возникла, если бы пришкольный участок пролегал примерно на два метра дальше от своего текущего расположения, - прокомментировал Вадим Захаров.

По итогам обсуждения сложившейся ситуации представители района приняли решение по оснащению участка светильниками наружного освещения до 1 июня 2022 года, а также установке перильного ограждения перед выходом с территории Посельской школы до 30 марта 2022 года, чтобы создать направленный выход детей с территории школы по безопасному пути.

Вопрос по финансированию намеченных работ будет рассматриваться через Фонд общественной инфраструктуры в 2022 году. Согласно предоставленной районной администрацией сметной стоимости, работы обойдутся на сумму чуть больше 400 тысяч рублей.

школа ОНФ

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