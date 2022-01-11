В сёлах Бурятии выберут лучшие учреждения культуры

Также будут определены лучшие работники сельских учреждений отрасли



В Бурятии стартовал конкурс по отбору лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры на присуждение денежных поощрений по итогам 2021 года.



Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, присуждается за создание творческих проектов, направленных на сохранение и пропаганду народных традиций региона, а также за приобщение детей и взрослого населения к достижениям отечественной и мировой культуры. Что же касается работников муниципальных учреждений культуры в сёлах, то им денежное поощрение присуждается за внедрение инновационных форм работы с населением, достижения в области культурно-досуговой, информационной и просветительской деятельности, высокое профессиональное мастерство. Также они должны иметь стаж работы в учреждениях не менее трёх лет.



Конкурсные документы принимаются до 26 января в министерстве культуры РБ: отдел искусств, народного творчества и образования (каб. 304), отдел музейного и библиотечного дела, народных художественных промыслов (каб. 307). К пакету документов должно прилагаться сопроводительное письмо, подписанное руководителем муниципального учреждения культуры. Все документы должны быть заверены печатью и подписью главы сельского поселения.



Лучшие в отрасли по итогам 2021 года станут обладателями денежных подарков. Ежегодно выплачиваются денежные поощрения в размере 106,38 тыс. рублей каждое - лучшим сельским учреждениям культуры и денежные поощрения в размере 53,19 тыс. рублей каждое - лучшим работникам сельских учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

