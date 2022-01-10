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На дороги Улан-Удэ высыпали 97 «КамАЗов» песка

На дороги Улан-Удэ высыпали 97 «КамАЗов» песка
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работа идёт ежедневно

18,8 тыс тонн песка высыпано на улицы Улан-Удэ за два месяца.

За девять месяцев января было высыпано 1443 тонн песка. Этот объём сопоставим с 97 «КамАЗами», сообщают в комбинате по благоустройству.

Работы по устранению скользкости на опасных участках продолжаются в круглосуточном режиме. Ежедневно работники комбината подсыпают опасные участки, в том числе пешеходные дорожки. А уборщики территорий с раннего утра убирают улицы и подсыпают пешеходные зоны.

Информацию о необходимости подсыпки городских улиц просят сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838.
дороги

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