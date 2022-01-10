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В школы Улан-Удэ поступит оборудование на 100 млн рублей

В школы Улан-Удэ поступит оборудование на 100 млн рублей
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Оборудование придёт в этом году

В 2022 году в 30 образовательных учреждениях Улан-Удэ появится новое оборудование на сумму более 100 млн рублей, сообщает комитет по образованию.

Отбор прошли 12 учреждений дополнительного образования и 18 общеобразовательных школ города.

В них будет создано более 10 тысяч новых мест дополнительного образования детей, 65 кабинетов в соответствии с требованиями единого визуального стиля. Кабинеты будут оборудованы по социально-педагогическому, техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, художественному и туристско-краеведческому направлениям.
школа

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