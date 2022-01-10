В Улан-Удэ сегодня днём до -20 градусов

По республике местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 января по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -37,-42, по Прибайкалью -19,-24, днём -17,-22, местами -27,-32, по Прибайкалью и юго-западу до -7,-12.



В Улан-Удэ: без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -27,-29, днём -18,-20.



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