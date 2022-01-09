По лестничному маршу были спасены 25 человек с помощью спасательных устройств, эвакуированы 75 жильцов
Накануне, 8 января, в 23:33 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о задымлении в одном из подъездов 12-этажного дома по улице Ключевская. На место были направлены пожарные расчёты.
На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в первом подъезде. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей, которым требуется помощь. По лестничному маршу огнеборцами были спасены 25 человек с помощью спасательных устройств, эвакуированы 75 человек.
- На ликвидацию открытого горения пожарным Улан-Удэнского гарнизона потребовалось 15 минут. В результате пожара в подъезде выгорела электрощитовая на площади 2 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
По предварительным данным, причина пожара – короткое замыкание.
Всего в ликвидации пожара было задействовано 28 человек личного состава и 9 единиц техники пожарно-спасательных частей №1, №2, №3, №72 и №8 ГУ МЧС России по республике.
В Улан-Удэ в многоэтажке произошёл пожар
Общество, Фото:
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