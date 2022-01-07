В Улан-Удэ пьяный водитель удирал от сотрудников ГИБДД





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УГИБДД Республики Бурятия (@gibdd03)

Всего же за пять дней текущего года сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением выявлено 1830 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления автомобилем 130 водителей с признаками опьянения. Всего же за пять дней текущего года сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением выявлено 1830 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления автомобилем 130 водителей с признаками опьянения.

Ночью 4 января экипаж ДПС ГИБДД на улице Гагарина в Улан-Удэ заметили автомобиль «Тойота Марк-2». Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться.Через некоторое время иномарку остановили. За рулём автомобиля находился 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Нарушитель отказался проходить освидетельствование и пытался убедить автоинспекторов, что он абсолютно трезв. Водителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ.