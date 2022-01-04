Иркутянина отправили в колонию за нападение на полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Правоохранитель поймал вора на месте преступления



21-летний житель города Иркутска признан виновным по ч.2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



Следствием и судом установлено, что 1 июня сотрудник полиции, следуя на службу, увидел, что молодой человек совершает кражу, и попытался пресечь его противоправные действия. В этот момент парень ударил полицейского, причинив ему вред здоровью.



Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел.



Суд признал его виновным, и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



