Иркутянина отправили в колонию за нападение на полицейского

Правоохранитель поймал вора на месте преступления
21-летний житель города Иркутска признан виновным по ч.2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Следствием и судом установлено, что 1 июня сотрудник полиции, следуя на службу, увидел, что молодой человек совершает кражу, и попытался пресечь его противоправные действия. В этот момент парень ударил полицейского, причинив ему вред здоровью.
Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел.
Суд признал его виновным, и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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