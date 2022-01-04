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Иркутянина отправили в колонию за нападение на полицейского

Иркутянина отправили в колонию за нападение на полицейского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Правоохранитель поймал вора на месте преступления

21-летний житель города Иркутска признан виновным по ч.2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следствием и судом установлено, что 1 июня сотрудник полиции, следуя на службу, увидел, что молодой человек совершает кражу, и попытался пресечь его противоправные действия. В этот момент парень ударил полицейского, причинив ему вред здоровью.

Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел.

Суд признал его виновным, и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Иркутск

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