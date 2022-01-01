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В Иркутской области труженица тыла отметила 101-й день рождения

В Иркутской области труженица тыла отметила 101-й день рождения
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Именинница принимала поздравления в канун Нового года

В Иркутской области поздравили со 101-м днём рождения старейшую жительницу Нижнеудинска, труженицу тыла Анну Павловну Малухину. В канун Нового года именинница встречала гостей.

- Мама помнила о том, что в прошлом году на юбилее всё присутствующие обещали встретиться на праздновании 101-го дня рождения, поэтому ждала гостей, - рассказала её дочь Галина Петровна.

Анна Павловна, в свою очередь, не устаёт благодарить дочь Галину за заботу. Живут они вместе в одной квартире, так как дом, в котором проживала Анна Павловна до наводнения 2019 года, стал непригоден. Сюда приходят проведать её внуки и правнуки.

Вся жизнь Анны Павловны связана с Нижнеудинском. Родилась в семье зажиточных горожан. Отец Павел Климентьевич жил и работал на железной дороге, был работящим, добросовестным человеком, но в 1937 году был арестован как враг народа, и долгие годы никаких известий о нём семья не имела. Только через 50 лет дочери Галине удалось узнать, что отец расстрелян и захоронен на мемориальном кладбище «Пивовариха».

Представители отдела по Нижнеудинскому району и Нижнеудинску службы ЗАГС Иркутской области вручили Анне Павловне приветственный адрес и букет цветов. Также в этот день именинница принимала поздравления не только от родных и близких, поздравить и вручить памятные подарки пришли представители городской организации ветеранов. Все пожелали ей крепкого сибирского здоровья и долгих лет жизни, сообщает служба ЗАГС.
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