В Иркутской области труженица тыла отметила 101-й день рождения

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Именинница принимала поздравления в канун Нового года



В Иркутской области поздравили со 101-м днём рождения старейшую жительницу Нижнеудинска, труженицу тыла Анну Павловну Малухину. В канун Нового года именинница встречала гостей.



- Мама помнила о том, что в прошлом году на юбилее всё присутствующие обещали встретиться на праздновании 101-го дня рождения, поэтому ждала гостей, - рассказала её дочь Галина Петровна.



Анна Павловна, в свою очередь, не устаёт благодарить дочь Галину за заботу. Живут они вместе в одной квартире, так как дом, в котором проживала Анна Павловна до наводнения 2019 года, стал непригоден. Сюда приходят проведать её внуки и правнуки.



Вся жизнь Анны Павловны связана с Нижнеудинском. Родилась в семье зажиточных горожан. Отец Павел Климентьевич жил и работал на железной дороге, был работящим, добросовестным человеком, но в 1937 году был арестован как враг народа, и долгие годы никаких известий о нём семья не имела. Только через 50 лет дочери Галине удалось узнать, что отец расстрелян и захоронен на мемориальном кладбище «Пивовариха».



Представители отдела по Нижнеудинскому району и Нижнеудинску службы ЗАГС Иркутской области вручили Анне Павловне приветственный адрес и букет цветов. Также в этот день именинница принимала поздравления не только от родных и близких, поздравить и вручить памятные подарки пришли представители городской организации ветеранов. Все пожелали ей крепкого сибирского здоровья и долгих лет жизни, сообщает служба ЗАГС.

