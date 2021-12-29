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В детском центре Улан-Удэ работает театральная студия

В детском центре Улан-Удэ работает театральная студия
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В этом году открылся этнотеатр «Театр добра – театр будущего»

В детском оздоровительно-образовательном центре «Родник» в Бурятии успешно реализуется проект муниципальной инновационной площадки – этнотеатра «Театр добра – театр будущего». Статус получен в августе 2021 года.

Организаторы считают, что театральное мастерство развивает разносторонность ребёнка. Проект направлен на воспитание общечеловеческих и эстетических идеалов, духовно-нравственных ценностей, а также поднимает вопрос этноидентичности.

- На сегодня проект запущен, с детьми занимаются видные театральные деятели Бурятии. Детям нравится проект, в марте должны представить отрывок из пьесы бурятских авторов. Конечно, трудности возникают с бурятским языком. Занятия проходят в школе №4. Осенью прошёл отбор, сегодня кружок посещают 22 ребёнка. Дети знают бурятский язык на среднем уровне. В планах повысить знания в этой области. В январе пройдет установочный семинар, где соберутся участники фестиваля, будут обсуждаться вопросы, касающиеся проблем в театральном мире, - рассказала руководитель центра Виктория Дылыкова.

Среди партнёров проекта: Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева», Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр», Восточно-сибирский государственный институт культуры и многие другие. Руководители кружка – заслуженные деятели культуры РБ и РФ Олег Бабуев, Светлана Бунеева и Дарима Найданова.

- Впереди у воспитанников театрального кружка много интересного: республиканский фестиваль детских и юношеских театров «Байгалай туяа», который состоится в апреле 2022 года; участие в театральных фестивалях республиканского и международного уровней, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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