В детском центре Улан-Удэ работает театральная студия

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В этом году открылся этнотеатр «Театр добра – театр будущего»



В детском оздоровительно-образовательном центре «Родник» в Бурятии успешно реализуется проект муниципальной инновационной площадки – этнотеатра «Театр добра – театр будущего». Статус получен в августе 2021 года.



Организаторы считают, что театральное мастерство развивает разносторонность ребёнка. Проект направлен на воспитание общечеловеческих и эстетических идеалов, духовно-нравственных ценностей, а также поднимает вопрос этноидентичности.



- На сегодня проект запущен, с детьми занимаются видные театральные деятели Бурятии. Детям нравится проект, в марте должны представить отрывок из пьесы бурятских авторов. Конечно, трудности возникают с бурятским языком. Занятия проходят в школе №4. Осенью прошёл отбор, сегодня кружок посещают 22 ребёнка. Дети знают бурятский язык на среднем уровне. В планах повысить знания в этой области. В январе пройдет установочный семинар, где соберутся участники фестиваля, будут обсуждаться вопросы, касающиеся проблем в театральном мире, - рассказала руководитель центра Виктория Дылыкова.



Среди партнёров проекта: Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева», Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр», Восточно-сибирский государственный институт культуры и многие другие. Руководители кружка – заслуженные деятели культуры РБ и РФ Олег Бабуев, Светлана Бунеева и Дарима Найданова.



- Впереди у воспитанников театрального кружка много интересного: республиканский фестиваль детских и юношеских театров «Байгалай туяа», который состоится в апреле 2022 года; участие в театральных фестивалях республиканского и международного уровней, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

