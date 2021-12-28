В Улан-Удэ из 140 машин выстроили «автоёлку»

В Улан-Удэ состоялось традиционное предновогоднее мероприятие – «Автоёлка». 24 декабря на Верхней Берёзовке водители выстроили из своих машин ёлку. В мероприятии приняли участие более 140 автомобилей.
- Это наша четвёртая «Автоёлка», для нас это уже традиция, а мы не изменяем своим традициям! Новый год - пора чудес и хорошего настроения. Хочется поднять настроение жителям Бурятии в такой сложный для нас год. Никогда не нужно отчаиваться и научиться радоваться жизни, каждому моменту в жизни, - сообщает автосообщество Бурятии «Автоформат 03».
В этом году на «Автоёлке» Дед Мороз и Снегурочка поздравили 85 детей, которым вручили сладкие подарки. Также был новогодний салют, который освещал ёлочку из автомобилей.
Во флэшмобе участвовали и сотрудники ГИБДД. По словам автомобилистов, дорожные полицейские подарили детям сувениры.
- Команда организаторов, которая готовилась к этому на протяжении всей недели, считаю, справилась на 100%. Спасибо каждому участнику за то, что приехали и уделили время. От лица всех автомобилистов Улан-Удэ мы поздравляем с наступающим Новым годом! И желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в новом году, - заключили автомобилисты.
Устроители мероприятия отметили, что флэшмоб прошёл с соблюдением мер предосторожности из-за COVID-19.
Прошлогоднюю автоёлку пользователи Сети назвали брутальной.