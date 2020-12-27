«Умейте радоваться мелочам»: В Улан-Удэ водители выстроили из машин ёлку

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Они отмечают, в «построении» ёлочки участвовали все автоклубы.



Пользователям понравилась ёлка: «Нынче получилась такая брутальная автоёлка, ассоциируется с тяжёлым уходящим годом. Пусть всё, что было в уходящем году, там и останется! Всех с наступающим 2021 годом! Будьте здоровы! Ни гвоздя, ни жезла всем автолюбителям»,



«Традиция, которую хочется сохранять»



«Очень круто, молодцы! Порадовало, что у нас движ какой то есть в городе. Только ёлочка больше на стрелку, указатель похожа. Надо было как-то её типа шире к низу делать, а верх тоненький боле менее! А так круто!»



Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ один из автоклубов в преддверии Нового года также



Они отмечают, в «построении» ёлочки участвовали все автоклубы.Пользователям понравилась ёлка: «Нынче получилась такая брутальная автоёлка, ассоциируется с тяжёлым уходящим годом. Пусть всё, что было в уходящем году, там и останется! Всех с наступающим 2021 годом! Будьте здоровы! Ни гвоздя, ни жезла всем автолюбителям»,«Традиция, которую хочется сохранять»«Очень круто, молодцы! Порадовало, что у нас движ какой то есть в городе. Только ёлочка больше на стрелку, указатель похожа. Надо было как-то её типа шире к низу делать, а верх тоненький боле менее! А так круто!»Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ один из автоклубов в преддверии Нового года также создал автоёлку.

В Улан-Удэ водители выстроили из своих машин ёлку. Таким образом они поздравили горожан с наступающим Новым годом. Красочное видео с необычного мероприятия опубликовано в паблике autoformat03.- По старой доброй традиции в конце года автолюбители города Улан-Удэ организовывают флешмоб. Для того что бы поднять настроение себе и окружающим и показать командную работу и дух коллектива. Умейте, друзья, радоваться мелочам... Разве уходящий год вам не показал, что может произойти всё, что угодно, поэтому живите здесь и сейчас. Мероприятие проведено с мерами предосторожности, - сообщают участники в социальной сети.