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«Умейте радоваться мелочам»: В Улан-Удэ водители выстроили из машин ёлку

«Умейте радоваться мелочам»: В Улан-Удэ водители выстроили из машин ёлку
Общество,  Фото:скриншот
Построение автоёлки в преддверии праздника стало традицией

В Улан-Удэ водители выстроили из своих машин ёлку. Таким образом они поздравили горожан с наступающим Новым годом. Красочное видео с необычного мероприятия опубликовано в паблике autoformat03.

- По старой доброй традиции в конце года автолюбители города Улан-Удэ организовывают флешмоб. Для того что бы поднять настроение себе и окружающим и показать командную работу и дух коллектива. Умейте, друзья, радоваться мелочам... Разве уходящий год вам не показал, что может произойти всё, что угодно, поэтому живите здесь и сейчас. Мероприятие проведено с мерами предосторожности, - сообщают участники в социальной сети. 



Они отмечают, в «построении» ёлочки участвовали все автоклубы.

Пользователям понравилась ёлка: «Нынче получилась такая брутальная автоёлка, ассоциируется с тяжёлым уходящим годом. Пусть всё, что было в уходящем году, там и останется! Всех с наступающим 2021 годом! Будьте здоровы! Ни гвоздя, ни жезла всем автолюбителям»,

«Традиция, которую хочется сохранять»

«Очень круто, молодцы! Порадовало, что у нас движ какой то есть в городе. Только ёлочка больше на стрелку, указатель похожа. Надо было как-то её типа шире к низу делать, а верх тоненький боле менее! А так круто!»

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ один из автоклубов в преддверии Нового года также создалавтоёлку. 

ёлка Праздники
 
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