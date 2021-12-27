Вокзалы Бурятии и Иркутской области украсили к Новому году

Кроме праздничного убранства, для пассажиров подготовлены развлекательные мероприятия



В преддверии Нового года железнодорожные вокзалы Бурятии и Иркутской области приобрели праздничный вид. Украшены фасады зданий и внутренние помещения, в залах ожидания установлены новогодние елки и тематические фотозоны.



По мотивам сказки Самуила Маршака «12 месяцев» оформлен вокзал Нижнеудинска. Вокзал станции Мысовая декорирован в экостиле: строительные материалы, оставшиеся после недавнего ремонта здания, превратились в новогодние арт-объекты.



Коллективы крупных вокзальных комплексов магистрали подготовили различные развлекательные мероприятия. Например, 24 декабря на вокзале Зима состоялся поэтический калейдоскоп с участием местных поэтов. С 29 по 31 декабря пассажирам станции Северобайкальск и Падунские Пороги Дед Мороз и Снегурочка будут вручать новогодние сувениры и сладости.



На нескольких вокзалах действуют выставки детского рисунка. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

