Кроме праздничного убранства, для пассажиров подготовлены развлекательные мероприятия
В преддверии Нового года железнодорожные вокзалы Бурятии и Иркутской области приобрели праздничный вид. Украшены фасады зданий и внутренние помещения, в залах ожидания установлены новогодние елки и тематические фотозоны.
По мотивам сказки Самуила Маршака «12 месяцев» оформлен вокзал Нижнеудинска. Вокзал станции Мысовая декорирован в экостиле: строительные материалы, оставшиеся после недавнего ремонта здания, превратились в новогодние арт-объекты.
Коллективы крупных вокзальных комплексов магистрали подготовили различные развлекательные мероприятия. Например, 24 декабря на вокзале Зима состоялся поэтический калейдоскоп с участием местных поэтов. С 29 по 31 декабря пассажирам станции Северобайкальск и Падунские Пороги Дед Мороз и Снегурочка будут вручать новогодние сувениры и сладости.
На нескольких вокзалах действуют выставки детского рисунка. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Вокзалы Бурятии и Иркутской области украсили к Новому году
Общество, Фото:
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