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Вокзалы Бурятии и Иркутской области украсили к Новому году

Вокзалы Бурятии и Иркутской области украсили к Новому году
Общество,  Фото:пресс-служба ВСЖД
Кроме праздничного убранства, для пассажиров подготовлены развлекательные мероприятия

В преддверии Нового года железнодорожные вокзалы Бурятии и Иркутской области приобрели праздничный вид. Украшены фасады зданий и внутренние помещения, в залах ожидания установлены новогодние елки и тематические фотозоны.

По мотивам сказки Самуила Маршака «12 месяцев» оформлен вокзал Нижнеудинска. Вокзал станции Мысовая декорирован в экостиле: строительные материалы, оставшиеся после недавнего ремонта здания, превратились в новогодние арт-объекты.

Коллективы крупных вокзальных комплексов магистрали подготовили различные развлекательные мероприятия. Например, 24 декабря на вокзале Зима состоялся поэтический калейдоскоп с участием местных поэтов. С 29 по 31 декабря пассажирам станции Северобайкальск и Падунские Пороги Дед Мороз и Снегурочка будут вручать новогодние сувениры и сладости.

На нескольких вокзалах действуют выставки детского рисунка. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Бурятия Иркутская область вокзал железная дорога Северобайкальск ВСЖД Новый год

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