Всероссийская акция «Новогодние окна» проходит онлайн
Всероссийская акция «Новогодние окна» (0+) проходит в формате флешмоба. Участники украшают окна своих квартир, домов, офисов, школ рисунками, картинками, новогодними аксессуарами и размещают в социальных сетях фотографии нарядных окон с хэштегом #новогодниеокна.
Фото с публикуются с описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другими тематическими текстами.
В Улан-Удэ воспитанники и педагоги Дома творчества Октябрьского района присоединились к всероссийской акции «Новогодние окна - 2021».
- Наши педагоги помогают детям вырезать снежинки, родители приносят поделки и обычные окна превращаются в волшебную новогоднюю сказку! В последние дни декабря, в это новогоднее время дети и взрослые ждут исполнения желаний, приятных подарков и новогоднего чуда. Пусть наступающий Новый год принесет всем самые радостные события, осуществит все планы и желания, и станет стартовой площадкой для новых достижений, открытий и побед, - отметили в Доме творчества Октябрьского района.
Принять участие в акции могут все желающие.
Улан-удэнцы присоединились к акции «Новогодние окна»
Общество, Фото:
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