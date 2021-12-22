Улан-удэнцы присоединились к акции «Новогодние окна»

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки Бурятии

Всероссийская акция «Новогодние окна» проходит онлайн



Всероссийская акция «Новогодние окна» (0+) проходит в формате флешмоба. Участники украшают окна своих квартир, домов, офисов, школ рисунками, картинками, новогодними аксессуарами и размещают в социальных сетях фотографии нарядных окон с хэштегом #новогодниеокна.



Фото с публикуются с описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другими тематическими текстами.



В Улан-Удэ воспитанники и педагоги Дома творчества Октябрьского района присоединились к всероссийской акции «Новогодние окна - 2021».



- Наши педагоги помогают детям вырезать снежинки, родители приносят поделки и обычные окна превращаются в волшебную новогоднюю сказку! В последние дни декабря, в это новогоднее время дети и взрослые ждут исполнения желаний, приятных подарков и новогоднего чуда. Пусть наступающий Новый год принесет всем самые радостные события, осуществит все планы и желания, и станет стартовой площадкой для новых достижений, открытий и побед, - отметили в Доме творчества Октябрьского района.



Принять участие в акции могут все желающие.

