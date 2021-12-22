Победители получат денежные призы
С 3 по 9 января 2022 года в Улан-Удэ пройдёт новогодний турнир по шахматам «Ёлочка 2022» на призы С.В. Гармаева. Соревнования состоятся в городском шахматном клубе.
Турнир проводится по швейцарской системе: 9 туров – классический контроль и быстрые шахматы; 11 туров – блиц. Открытие соревнований по классическим шахматам состоится 3 января в 10:30. 8 января в 10:00 стартует турнир по быстрым шахматам. 9 января в 10:00 – по блицу.
Победителей и призёров наградят грамотами и денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
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В Улан-Удэ проведут новогодний шахматный турнир
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