В Бурятии нашли самый красиво украшенный к Новому году дом

Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude. «Когда ты украшаешь свой дом лучше, чем власти – центральные площади», - подписали ролик.







Жительница села Саратовка Тарбагатайского района Бурятии шикарно украсила свой дом к Новому году и впечатлила пользователей соцсетей.Видео снято в трендовом формате, когда бросают ёлочную игрушку, которая «взрывается», а после показывают новогоднее оформление. Забор дома украсили избушкой, оленем, Дедом Морозом, тремя снеговиками и ёлкой. Рядом расположился снежный тигр – символ наступающего года по восточному календарю. На калитке цифры будущего года – 2022. Дорожка к дому обрамлена ледовыми разноцветными шарами. Всё сверкает разноцветными огнями гирлянд.Подписчики восхитились мастерством владельцев дома и отставляют эмоциональные комментарии под видео: «Молодцы!!! Заморочились», «Красота», «Очень круто», «Здорово! Молодцы. Мы той зимой фотографировали эту красоту», «Золотые руки! Молодцы!», «Всегда с удовольствием проезжает мимо вашего дома, очень красиво».Некоторые жители республики переживают, что недоброжелатели могут растащить красоту и испортить всё.