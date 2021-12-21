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В Забайкалье проведут открытый новогодний турнир по шахматам

В Забайкалье проведут открытый новогодний турнир по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие школьники края

С 24 по 25 декабря в технопарке Забайкальского края состоится III открытый новогодний турнир по шахматам среди школьников региона.

- Турнир проводится в очной форме с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. К участию допускаются все желающие по следующим возрастным категориям: 5-7 лет, 8-13 лет, 14-17 лет, - отметили организаторы.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 22 декабря. Заполненное согласие на обработку персональных данных необходимо отправить по почте chitakvantorium@gmail.com с пометкой «Шахматный турнир». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.

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Забайкальский край шахматы турнир спорт школа

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