В Забайкалье проведут открытый новогодний турнир по шахматам

В нём примут участие школьники края



С 24 по 25 декабря в технопарке Забайкальского края состоится III открытый новогодний турнир по шахматам среди школьников региона.



- Турнир проводится в очной форме с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. К участию допускаются все желающие по следующим возрастным категориям: 5-7 лет, 8-13 лет, 14-17 лет, - отметили организаторы.



Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 22 декабря. Заполненное согласие на обработку персональных данных необходимо отправить по почте chitakvantorium@gmail.com с пометкой «Шахматный турнир». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.



Возрастное ограничение 0+

