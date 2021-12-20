Также прошли соревнования по блицу
В Бурятии с 17 по 19 декабря прошёл чемпионат республики по быстрым шахматам и блицу. Турнир проводился в городском шахматном клубе Улан-Удэ.
После 9 туров быстрых шахмат победил Жамсаран Цыдыпов. Второе место занял Антон Тугарин. На третьем расположился Африкан Андреев. У женщин первой стала Сойжина К, второй – Мария Х., третьей – Номина Д. Среди ветеранов-мужчин выиграл Анталий Раднаев, у женщин-ветеранов первенствовала Светлана Жеребцова.
В блице победу завоевал Роман С. Второе место выиграл Сэнгдорж Дондуков. Третьим был признан Тамерлан Ч. У женщин места распределились следующим образом: первое – Дарима С., второе – Номина Д., третье – Мария Х. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
В Бурятии завершился чемпионат по быстрым шахматам
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