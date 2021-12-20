 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 декабря

19 декабря

Популярное

В Бурятии завершился чемпионат по быстрым шахматам

В Бурятии завершился чемпионат по быстрым шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Также прошли соревнования по блицу

В Бурятии с 17 по 19 декабря прошёл чемпионат республики по быстрым шахматам и блицу. Турнир проводился в городском шахматном клубе Улан-Удэ.

После 9 туров быстрых шахмат победил Жамсаран Цыдыпов. Второе место занял Антон Тугарин. На третьем расположился Африкан Андреев. У женщин первой стала Сойжина К, второй – Мария Х., третьей – Номина Д. Среди ветеранов-мужчин выиграл Анталий Раднаев, у женщин-ветеранов первенствовала Светлана Жеребцова.

В блице победу завоевал Роман С. Второе место выиграл Сэнгдорж Дондуков. Третьим был признан Тамерлан Ч. У женщин места распределились следующим образом: первое – Дарима С., второе – Номина Д., третье – Мария Х. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
шахматы Бурятия Улан-Удэ чемпионат спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье строят новый военный городок
В Забайкалье строят новый военный городок
Общество, 20.12.2021
Она будет располагаться в посёлке Атамановка
Иркутские кёрлингистки стали вторыми на кубке России
Иркутские кёрлингистки стали вторыми на кубке России
Общество, 20.12.2021
Команда «Комсомолл 1» выиграла «серебро» в Сочи
В Улан-Удэ выбрали лучшие «Куклы Бурятии»
В Улан-Удэ выбрали лучшие «Куклы Бурятии»
Общество, 20.12.2021
Гран-при выиграла мастер кукол Раджана Бадмаева
В Забайкалье предприятиям общепита разрешили новогодние банкеты
В Забайкалье предприятиям общепита разрешили новогодние банкеты
Общество, 20.12.2021
О проведении корпоративов нужно будет уведомлять Роспотребнадзор и местную администрацию
В Иркутске открылась самая высокотехнологичная операционная за Уралом
В Иркутске открылась самая высокотехнологичная операционная за Уралом
Общество, 20.12.2021
Новый операционный блок построен за шесть месяцев
Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром кубка России
Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром кубка России
Общество, 20.12.2021
Бронзовый медали выиграли две представительницы Иркутской области
Глава Бурятии: «Миллионником мы не стали»
Глава Бурятии: «Миллионником мы не стали»
Общество, 20.12.2021
Алексей Цыденов озвучил примерные итоги переписи населения  
В Бурятии на новогодние утренники пустят вакцинированных родителей
В Бурятии на новогодние утренники пустят вакцинированных родителей
Общество, 20.12.2021
Оперштаб утвердил порядок проведения новогодних утренников, который так волновал родителей
Педагоги Бурятии повысили свою квалификацию на «Днях Академии»
Педагоги Бурятии повысили свою квалификацию на «Днях Академии»
Общество, 20.12.2021
Курсы провели специалисты академии минпросвещения
В Улан-Удэ открылась выставка «Морс»
В Улан-Удэ открылась выставка «Морс»
Общество, 20.12.2021
У улан-удэнцев появилась уникальная возможность увидеть работы лучших художников московской экспозиции
В Чите ввели транспортные карты
В Чите ввели транспортные карты
Общество, 20.12.2021
Электронный проездной обойдётся в 100 рублей
В Улан-Удэ в Русском драмтеатре решили проблему с водой
В Улан-Удэ в Русском драмтеатре решили проблему с водой
Общество, 20.12.2021
В 2018 году произошёл прорыв в системе водоснабжения
Инсталляцию National Geographic на Байкале оценили не все
Инсталляцию National Geographic на Байкале оценили не все
Общество, 20.12.2021
Некоторые пользователи сочли, что конструкция выглядит «лишней» на фоне природного пейзажа
В Улан-Удэ состоится «Ночь в театре»
В Улан-Удэ состоится «Ночь в театре»
Общество, 20.12.2021
Все билеты были раскуплены ещё в сентябре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^