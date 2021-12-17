«Такого у нас точно не было!»: Бурятская певица восхитила своим клипом

Песню, которая была создана на основе стихотворения «Баргуджин Токум» Баира Дугарова, ранее спели студенты колледжа искусств. Восходящая звезда бурятской эстрады Дугарма Цыренова дала композиции новое дыхание.







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Клип бурятской певицы Дугармы Цыреновой на кавер песни «Баргуджин Токум», стихи которой написал ещё в 80-х годах Баир Дугаров, вышел 15 декабря. Клип уже произвёл фурор.Исполнительница рассказала, что трудность в создании клипа была только одна - найти миллион рублей на съёмки. И она справилась с этой задачей.- Итогом я очень довольна. Ну как быть недовольным, если снимали лучшие и снимались тоже лучшие? - поделилась певица.Съёмкой клипа занимался приглашённый оператор Никита Буланов, а 3D-графикой – Николай Елизов.- Постановка клипа очень сложная. У нас были большие задачи: организация съёмочных смен, набор команды, поездки. Всё это было очень выматывающим как физически, так и морально, - рассказал «Байкал-Daily» режиссёр клипа и директор медиагруппы Archi Films Чингис Будаев.По словам режиссёра, на съёмки планировалось потратить 10 дней, но вышло гораздо больше. Особенно сложно было в Чивыркуйском и Баргузинском заливах, а также на острове Ольхон.- Я рад и горд, что проект состоялся. Это, если честно, мой первый масштабный проект, и я счастлив, что он получился именно таким, - поделился эмоциями Чингис Будаев.Маму и мальчика в клипе сыграли жена и сын Алексея Раднаева - главного героя клипа.По сюжету, выросший сын пришёл в Баргузинскую долину, чтобы развеять там прах умершей матери, которую в детстве выкрали из родного места и заставили жить на чужбине - иркутской стороне Байкала.- Можно сказать, что мальчик, ставший мужчиной, нашёл состояние покоя в долине, - отмечает Дугарма.Певица очень надеется, что клип оценят по достоинству, ведь во всех своих проектах она старается прославить культуру Бурятии и своих земляков.- Я не просто выпустила клип, я всегда стараюсь какое-то зерно, идею, смысл вложить в своё творчество, - поделилась Дугарма Цыренова.Исполнительница отмечает, что сейчас люди теряют связь со своей землёй, родом и предками. Они забывают родной язык, уезжают в другие регионы и страны. Этим клипом Дугарма Цыренова хочет напомнить, что силы человеку дают именно корни и родная земля.Пользователи оставили множество восторженных комментариев:«Таких клипов в Бурятии точно не снимали! Дугарма, вы бесподобна»,«Такого проекта в Бурятии точно не было. Мощь, красота Баргузинской долины! Дугарма просто талантище!»,«Клип удался на славу! Какая красота! Высший пилотаж»,«Дух захватывает»,«Мурашки прям по всему телу, это непередаваемо».