Новогодний городок неожиданно украсила «травянистая» композиция
На театральной площади Русского драматического театра драмы имени Бестужева в Улан-Удэ обустраивают новогодний городок в тематике «Ледниковый период».
Здесь уже установили ёлку, декоративные панно, скульптуры, конструкции «Новогодние игрушки» и изюминой новогоднего городка в этом году стала топиарная декоративная фигура «Слонёнок».
Всего в Октябрьском районе запланирована установка 19 ёлок от организаций и предприятий.
Администрация Октябрьского района объявила конкурс «Новогодний талисман». Участники конкурса представляют до 25 декабря композиции «Символ года «Тигруля-2022».
На площади перед театром в Улан-Удэ появился зелёный слоник
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