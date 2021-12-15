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На площади перед театром в Улан-Удэ появился зелёный слоник

На площади перед театром в Улан-Удэ появился зелёный слоник
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Октябрьского района
Новогодний городок неожиданно украсила «травянистая» композиция

На театральной площади Русского драматического театра драмы имени Бестужева в Улан-Удэ обустраивают новогодний городок в тематике «Ледниковый период».

Здесь уже установили ёлку, декоративные панно, скульптуры, конструкции «Новогодние игрушки» и изюминой новогоднего городка в этом году стала топиарная декоративная фигура «Слонёнок».

Всего в Октябрьском районе запланирована установка 19 ёлок от организаций и предприятий.

Администрация Октябрьского района объявила конкурс «Новогодний талисман». Участники конкурса представляют до 25 декабря композиции «Символ года «Тигруля-2022».
благоустройство Новый год

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