«Кругобайкалка» вошла в топ-5 лучших турмаршрутов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс «Сокровища России» проводился журналом National Geographic Traveler



Маршрут «Кругобайкальская железная дорога» вошёл в ТОП-5 лучших турмаршрутов по версии журнала о путешествиях National Geographic Traveler. По итогам конкурса «Сокровища России» он занял пятое место в номинации «Экскурсионный маршрут».



Конкурс проходил онлайн на сайте National Geographic. Все номинанты выдвигались официальными представителями субъектов России, которые подобрали лучшие в своих регионах достопримечательности, экскурсионные маршруты, блюда национальной кухни и праздники. Всего было представлено 10 основных номинаций, отдать свой голос за понравившийся объект можно было на сайте на протяжении 4 месяцев.



- Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) в прошлом — часть Транссибирской магистрали, памятник инженерного искусства начала XX века, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья. Проходит вдоль северного побережья южной оконечности озера Байкал от города Слюдянка до посёлка Байкал по южной части Олхинского плато. На историческом участке КБЖД сохранилось 39 тоннелей, 17 отдельно стоящих галерей, около 280 подпорных стенок и укреплений различного назначения, порядка 470 водопропускных сооружений: мостов, виадуков, труб. По подсчётам на каждые 100 метров пути на КБЖД приходится одно инженерно-техническое сооружение, - сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.



Самое популярное путешествие — на «Кругобайкальском экспрессе» (на паровом ретро-поезде или электропоезде) по маршруту Иркутск — Слюдянка — порт Байкал или же порт Байкал – Слюдянка – Иркутск. Также можно совершить пеший поход вдоль КБЖД. Кроме этого, осмотреть её можно, совершив путешествие вдоль береговой линии на теплоходе или катере.

