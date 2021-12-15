Участники сборной стали победителями как в личном, так и в командном зачёте
12 декабря в Бурятии прошло лично-командное первенство республики по шахматам среди студентов. Соревнования проводились в городском шахматном клубе Улан-Удэ.
В турнире приняли участие студенты БГУ, БГСХА, ВСГУТУ и СибГУТИ. Общее количество участников составило 34 человека, из них 7 человек играло только в личном зачёте. Больше всех представителей было от Бурятского государственного университета: 5 команд, включая 2 женские.
По итогам 8 туров в командном первенстве с абсолютным результатом победила «Сборная БГУ» в составе Бориса Баинова, Дениса Шагдурова и Сурэны Самдановой. Шахматисты набрали 24 очка из 24 возможных.
Они же в личном зачёте с таким же абсолютным результатом 8 из 8 поделили первые три места. Первое – Денис Шагдуров, второе – Сурэна Самданова, третье – Борис Баинов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии первенство по шахматам выиграли студенты БГУ
Общество, Фото:
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