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В Бурятии первенство по шахматам выиграли студенты БГУ

В Бурятии первенство по шахматам выиграли студенты БГУ
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники сборной стали победителями как в личном, так и в командном зачёте

12 декабря в Бурятии прошло лично-командное первенство республики по шахматам среди студентов. Соревнования проводились в городском шахматном клубе Улан-Удэ.

В турнире приняли участие студенты БГУ, БГСХА, ВСГУТУ и СибГУТИ. Общее количество участников составило 34 человека, из них 7 человек играло только в личном зачёте. Больше всех представителей было от Бурятского государственного университета: 5 команд, включая 2 женские.

По итогам 8 туров в командном первенстве с абсолютным результатом победила «Сборная БГУ» в составе Бориса Баинова, Дениса Шагдурова и Сурэны Самдановой. Шахматисты набрали 24 очка из 24 возможных.

Они же в личном зачёте с таким же абсолютным результатом 8 из 8 поделили первые три места. Первое – Денис Шагдуров, второе – Сурэна Самданова, третье – Борис Баинов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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