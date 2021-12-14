Субсидию необходимо использовать до середины июня
Правительство Бурятии и частное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана республики» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения из республиканского бюджета выделены финансовые средства на поддержку и развитие добровольных пожарных команд Бурятии. Размер субсидии составил порядка миллиона рублей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- Это существенная поддержка добровольных пожарных, которые сегодня безвозмездно защищают удалённые сёла и посёлки нашей республики. Согласно проекту, по которому с правительством Бурятии было заключено соглашение, будет оказана поддержка добровольным пожарным Кабанского, Прибайкальского, Заиграевского, Тарбагатайского, Селенгинского и Баргузинского районов, - рассказывает командир ЧОУ ПО «Добровольная пожарная охрана Республики Бурятия» Виталий Козленко. – Работа предстоит большая и плотная – по соглашению субсидия должна быть использована до 15 июня грядущего года.
Будут приобретены комплекты боевой одежды для добровольцев, изготовлены памятки для профилактики пожаров и др. Также в течение пожароопасного сезона пройдёт обучение добровольцев и учащихся школ. Их обучат теории и практике тушения бытовых и природных пожаров, а также проведению пожарно-профилактических мероприятий.
На этом сотрудники ЧОУ ПО «Добровольная пожарная охрана Республики Бурятия» не собираются останавливаться. В дальнейшем они планируют оказывать помощь добровольным пожарным других районов.
В Бурятии выделили миллион рублей на поддержку добровольных пожарных
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