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Улан-Удэ примет чемпионат ветеранов по настольному теннису

Улан-Удэ примет чемпионат ветеранов по настольному теннису
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования пройдут в ФСК с 18 по 19 декабря

С 18 по 19 декабря в столице Бурятии пройдёт лично-командный чемпионат по настольному теннису среди ветеранов. Соревнования состоятся на четвёртом этаже физкультурно-спортивного комплекса.

В чемпионате примут участие мужчины в следующих возрастных категориях: 40-49 лет, 50-59 лет, 60-64 года, 65 и старше; а также женщины: 40-59 лет и 60 лет и старше. Также проведут командный зачёт. Команды будут состоять из двух мужчин и двух женщины.

Регистрация участников начнётся в 9:00, сообщает пресс-служба группы «Настольный теннис Бурятии».

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Бурятия Улан-Удэ настольный теннис чемпионат ветераны спорт

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