В турнире примут участие команды вузов Бурятии
12 декабря в Бурятии пройдёт лично-командное первенство республики по шахматам среди студентов. Турнир состоится в городском шахматном клубе Улан-Удэ.
К участию в соревнованиях допускаются команды российских вузов, в состав которых входят студенты, магистранты, аспиранты дневной формы обучения, обучающиеся на территории Бурятии. Возраст участников не должен превышать 25 лет. Состав команды: 3 человека. Число команд-участниц от одного вуза не ограничено. Спортсмены, невключённые в команду, играют только в личном зачёте.
Предварительные заявки на участие отправляются до 19:00 11 декабря на электронную почту chessshcool@mail.ru с указанием названия вуза, ФИО спортсменов, какую команду представляет, дат рождений.
Регистрация и медицинский допуск участников состоятся по месту проведения 12 декабря с 9:30 до 10:35. Открытие турнира и начало первого тура запланированы на 11:00. Закрытие и награждение начнутся в 16:30.
Победители и призёры личных соревнований награждаются дипломами и денежными призами. Также призы получат команды, занявшие первые три места. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
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Улан-Удэ примет студенческое первенство по шахматам
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