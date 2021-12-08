В Улан-Удэ нарушили срок выполнения капремонта в многоэтажках

Ремонт выполняли в домах на улицах Гвардейская и Коллективная



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушение закона, регулирующего вопросы эксплуатации и ремонта общедомового имущества, в деятельности подрядных организаций.



Установлено, что фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии с двумя строительными организациями заключила договоры на выполнение работ по капитальному ремонту систем электроснабжения в многоквартирных домах по улицам Гвардейская и Коллективная.



Однако установленные договором графики выполнения работ не были соблюдены подрядчиками, нарушены сроки сдачи работ.



В отношении руководителей организаций возбуждены административные дела за изменение условий договора при его исполнении в одностороннем порядке. Каждому из них назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.



Решения в законную силу не вступили.



В связи с ненадлежащим контролем за исполнением условий договоров руководителю фонда капитального ремонта внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

