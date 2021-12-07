Проект из Забайкальского края победил в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»
В Ульяновске состоялся финал десятой Национальной премии в области событийного туризма Russian Events Award 2021. Проект «Агинская баранина на камнях «Хорхог»» победил в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
- На конкурсе мы презентовали проект фестиваля и бренд агинских степей - ароматную баранину, рассказали о традициях кочевников. Наши национальные костюмы и украшения дополнили презентацию. Также мы предоставили членам жюри возможность попробовать баранину, приготовленную на камнях, от чего все остались в восторге, - рассказала иркутскому обозрению «Глагол» Баира Дашидымбрылова.
Этот проект на финальном конкурсе представили владелец этно-комплекса «Кочевник» Бато Цыренжапов и начальник отдела анализа и планирования администрации Агинского Бурятского округа Баира Дашидымбрылова.
Конкуренцию агинцам в этой номинации составили гастрофестиваль «Новогодний конкурс самоваров» из Башкортастана, Курганский «День сырка», народный праздник «Августовские спасы» из Тюмени, сырный фестиваль «Сыр Пир Мир» Московской области и другие не менее интересные проекты, которые стали победителями регионального этапа.
Также фестиваль «Агинская баранина на камнях «Хорхог»» победил в этой же номинации конкурса Russian Event Awards по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам.
Агинская баранина на камнях завоевала национальную премию
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