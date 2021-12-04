В Улан-Удэ состоялось техническое открытие катка

«Байкал-Daily» представляет небольшой фоторепортаж с центрального стадиона
Сегодня, 4 декабря, состоялось техническое открытие катка на центральном стадионе Улан-Удэ. Желающих активного отдыха на свежем воздухе было не оказалось не так много.
Официальное открытие запланировано на 10 декабря.
Открытие состоится в 16:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего в этом году к зимнему сезону в Улан-Удэ готовят 144 спортивные площадки
, из которых 26 хоккейных коробок, 116 мини-футбольных площадок. Также планируется открытие семи катков массового проката, восьми лыжных баз и лыжно-биатлонного комплекса.
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