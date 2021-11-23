Первым зальют каток на Бурводе
В Улан-Удэ полным ходом идёт подготовка к открытию зимнего спортивного сезона. Проводится ремонт придомовых спортивных площадок, а также заливают катки, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сегодня началась заливка катка в спортивной школе олимпийского резерва №10 на улице Кабанская.
Перед началом работ специалисты утрамбовали небольшое количество снега по всей поверхности - это необходимо для того, чтобы земля со льдом не образовывала бугры после замерзания. Затем всю площадь катка заливают водой из шланга.
- Каток будут заливать из автомашины, у которой имеется специальное приспособление для финишной заливки, после чего ледовое покрытие станет ровным и гладким. В основном на нашем катке катаются ребята из близлежащих микрорайонов Заречный, Бурвод, Тулунжа. Приходят мальчишки и девчонки со своими родителями, занимаются, играют в хоккей. У нас есть прокат коньков и самая минимальная цена по городу – 55 рублей в час, - рассказал директор спортивной школы №10 Алдар Жамбалов.
Кроме этого, в этом году на катке провели дополнительное освещение на 90 тысяч рублей, и здесь появились пять фонарей. Для создания атмосферы каток будет украшен разноцветными гирляндами.
Всего в этом году к зимнему сезону готовят 144 спортивные площадки, из которых 26 хоккейных коробок, 116 мини-футбольных площадок. Также планируется открытие семи катков массового проката, восьми лыжных баз и лыжно-биатлонного комплекса.
В Улан-Удэ началась заливка катков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первым зальют каток на Бурводе
Ситуацию объяснил лично гендиректор аэропорта «Байкал»
В северной столице прошла встреча выходцев из Бурятии
Театр имени Бестужева покажет «Метаморфозы для детей и взрослых»
Состоится проверка системы оповещения
Презентацию лимитированной арт-коллекции посетили известные люди
До 90% знаков о запрете выезда на лёд в городе горожане уничтожают
Число госпитализированных больных за сутки уменьшилось
Вредная привычка привела к хирургическому вмешательству
Она незаконно получила порядка 40 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
Нарушение выявила прокурорская проверка
Существенных осадков не ожидается
Общество, 22.11.2021
Препарат пользуется спросом для ревакцинации
Общество, 22.11.2021
Общее число случаев заражения превысило 71 тысячу