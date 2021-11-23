В Улан-Удэ началась заливка катков

Первым зальют каток на Бурводе



В Улан-Удэ полным ходом идёт подготовка к открытию зимнего спортивного сезона. Проводится ремонт придомовых спортивных площадок, а также заливают катки, сообщили в пресс-службе мэрии.



Сегодня началась заливка катка в спортивной школе олимпийского резерва №10 на улице Кабанская.



Перед началом работ специалисты утрамбовали небольшое количество снега по всей поверхности - это необходимо для того, чтобы земля со льдом не образовывала бугры после замерзания. Затем всю площадь катка заливают водой из шланга.



- Каток будут заливать из автомашины, у которой имеется специальное приспособление для финишной заливки, после чего ледовое покрытие станет ровным и гладким. В основном на нашем катке катаются ребята из близлежащих микрорайонов Заречный, Бурвод, Тулунжа. Приходят мальчишки и девчонки со своими родителями, занимаются, играют в хоккей. У нас есть прокат коньков и самая минимальная цена по городу – 55 рублей в час, - рассказал директор спортивной школы №10 Алдар Жамбалов.



Кроме этого, в этом году на катке провели дополнительное освещение на 90 тысяч рублей, и здесь появились пять фонарей. Для создания атмосферы каток будет украшен разноцветными гирляндами.



Всего в этом году к зимнему сезону готовят 144 спортивные площадки, из которых 26 хоккейных коробок, 116 мини-футбольных площадок. Также планируется открытие семи катков массового проката, восьми лыжных баз и лыжно-биатлонного комплекса.

