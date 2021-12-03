Центральный каток Бурятии официально откроют 10 декабря

Техническое открытие состоится уже завтра



10 декабря в Улан-Удэ ледовый каток центрального стадиона республики распахнёт свои двери для любителей активного отдыха на свежем воздухе. Официальное открытие состоится в 16:00, сообщает дирекция спортивных сооружений.



Завтра, 4 декабря, если позволят погодные условия, пройдёт техническое открытие катка.



Также дирекция спортивных сооружений отметила, что бассейн в ФСК будет закрыт на сандень 6 декабря, 31 декабря и 1 января.



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