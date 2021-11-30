 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 ноября

29 ноября

Популярное

В Бурятии поймали «золотую рыбку»

В Бурятии поймали «золотую рыбку»
Общество,  Фото:страница Вячеслава Дамдинцурунова
Удачливый рыбак, конечно же, загадал желание

Житель Бурятии поймал «золотую рыбку». Удачливым рыбаком оказался друг депутата Госдумы от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова. Именно депутат и рассказал о необычном улове.

-Недавно мой друг поймал очень необычную щуку золотого или даже янтарного цвета! Конечно, он загадал желание и отпустил её! Я уверен, что оно сбудется! – написал Дамдинцурунов на своей странице в Instagram.


После этого события Вячеслав Дамдинцурунов решил организовать марафон новогодних желаний.

- Данная история побудила меня организовать марафон желаний, когда мы вместе с вами сделаем новогодние подарки для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Многие из них прикованы к кровати и инвалидному креслу, у некоторых нет возможности выйти из дома. Чуть позже я сообщу условия марафона, - поделился депутат.

Всех, кто примет участие в марафоне, Дамдинцурунов обещал пригласить на совместную рыбалку в феврале. Она состоится как раз там, где была поймана «золотая» щука.




рыбалка депутаты Госдумы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятские лесники помогают бездомным собакам
Бурятские лесники помогают бездомным собакам
Общество, 30.11.2021
Приютам для животных лесники помогают уже не в первый раз
Бурятка заняла призовое место на мировом конкурсе красоты
Бурятка заняла призовое место на мировом конкурсе красоты
Общество, 30.11.2021
Девушка из Забайкальского края представляла на конкурсе Бурятию
В Москве состоится вечер памяти поэта Дондока Улзытуева
В Москве состоится вечер памяти поэта Дондока Улзытуева
Общество, 30.11.2021
Вечер памяти «Мой негасимый очаг» пройдёт в Литературном институте
Потери ноября. В России ушли из жизни известные артисты и персоны
Потери ноября. В России ушли из жизни известные артисты и персоны
Общество, 30.11.2021
Россия потеряла известных артистов, которые были представителями эпохи, уходящей безвозвратно
Названа самая популярная у жителей Бурятии соцсеть
Названа самая популярная у жителей Бурятии соцсеть
Общество, 30.11.2021
Лишь 5% жителей Бурятии заходят в интернет только несколько раз в неделю
В женской колонии в Улан-Удэ состоялась свадьба
В женской колонии в Улан-Удэ состоялась свадьба
Общество, 30.11.2021
В двух исправительных колониях прошли торжественные церемонии бракосочетания
Учитель истории из Бурятии выиграл 260 тысяч
Учитель истории из Бурятии выиграл 260 тысяч
Общество, 30.11.2021
Учитель истории из Эрхирика занял первое место во всероссийском конкурсе
Улан-удэнцы массово опоздали на работу из-за снега
Улан-удэнцы массово опоздали на работу из-за снега
Общество, 30.11.2021
На дороги высыпали уже 1200 тонн песка
Московский фотограф назвал буузы из горной Оки лучшими
Московский фотограф назвал буузы из горной Оки лучшими
Общество, 30.11.2021
Тревел-фотограф побывал в Окинском районе Бурятии
В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется
В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется
Общество, 30.11.2021
Жертвами коронавируса стали ещё девять жителей республики
В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор
В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор
Общество, 30.11.2021
Жители Загорска жалуются, что мусор не вывозят почти месяц
В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
Общество, 30.11.2021
Он будет работать несколько дней в Кабанске
В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида
В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида
Общество, 30.11.2021
Родители даже не обращались в органы для получения слухового аппарата 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^