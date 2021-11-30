В Бурятии поймали «золотую рыбку»

-Недавно мой друг поймал очень необычную щуку золотого или даже янтарного цвета! Конечно, он загадал желание и отпустил её! Я уверен, что оно сбудется! – написал Дамдинцурунов на своей странице в Instagram.





Всех, кто примет участие в марафоне, Дамдинцурунов обещал пригласить на совместную рыбалку в феврале. Она состоится как раз там, где была поймана «золотая» щука.







Житель Бурятии поймал «золотую рыбку». Удачливым рыбаком оказался друг депутата Госдумы от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова. Именно депутат и рассказал о необычном улове.После этого события Вячеслав Дамдинцурунов решил организовать марафон новогодних желаний.- Данная история побудила меня организовать марафон желаний, когда мы вместе с вами сделаем новогодние подарки для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Многие из них прикованы к кровати и инвалидному креслу, у некоторых нет возможности выйти из дома. Чуть позже я сообщу условия марафона, - поделился депутат.