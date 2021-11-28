В Байкальском заповеднике рассказали о сроках залегания медведей в спячку



«Численность медведей считают по данным маршрутных учётов в мае. Она остаётся стабильной с небольшими отклонениями за последние пять лет. Медведь занимает верхнюю позицию в пищевой цепочке и не имеет естественных врагов (кроме человека) в своей среде обитания», - заключили в заповеднике.



На территории Байкальского заповедника обитают около ста особей бурого медведя. На сроки залегания хозяина тайги в спячку в первую очередь влияет температура внешней среды и наличие постоянного снежного покрова. Однако есть немало и других причин, из-за которых эти сроки могут значительно разниться по годам.– Считается, что в Байкальском заповеднике бурый медведь впадает в спячку, начиная с середины до конца ноября с установлением регулярного снежного покрова. В тёплые зимы, при малом количестве снега, в связи с бескормицей, лесными пожарами, а также по другим причинам медведи могут и вовсе не впадать в спячку. Так, например, в феврале 2017 года на реке Темник в Байкальском заповеднике были обнаружены следы медведицы с медвежонком, а вне заповедной территории, в 2016 году медведь, разбуженный снегоходами на северном склоне Хамар-Дабана в районе горы Мамай, вышел к железной дороге, - отметил Владимир Хидекель, научный сотрудник Байкальского заповедника.Он добавил, что, по данным фоторегистраторов (они фиксируют снимок только в момент движения особей), время залегания медведя в спячку можно узнать косвенно с некоторыми допущениями с момента, когда животные перестают появляться на приваде (приманка с сильным запахом).- При этом нужно учитывать последние встречи медведя в октябре-ноябре, а так как медведь появляется на приваде не каждый день, необходимо прикидывать средний интервал отсутствия в днях к последнему появлению медведя в ноябре на фоторегистраторах. День последнего появления плюс средний интервал отсутствия 7-10 дней – это и будет средний срок залегания медведя в спячку в данный фенологический год, - пояснил научный сотрудник.Помимо медведей, замедляют жизненную активность и засыпают до весны барсуки, бурундуки, суслики.Научные сотрудники заповедника ведут наблюдения и проводят учёт и мониторинг растительного и животного миров, внося в кадастровые сведения и Летопись природы все изменения, происходящие на особо охраняемой природной территории.