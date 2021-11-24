Улан-удэнцы критикуют новый арт-объект с птичками

Фотографии опубликовали в паблике ves_ulan_ude. Подписчики практически сразу начали критиковать арт-объект. Некоторым не понравилась оригинальная скамейка, о чём они писали в комментариях: «Не вижу никакой художественной ценности. Какая-то халтура от мигрантов-каменщиков», «Боже, зачееееем?», «Ужас, кто скульптор этому всему», «Это что?», «Что за уродство».











Как сообщал «Байкал-Daily», летом в этом сквере установили скамейку в виде книги. Она тоже не понравилась некоторым горожанам, которые сочли её неудобной . В свою очередь, представители комитета городского хозяйства Улан-Удэ ответили, что скамейки сделаны по утверждённому дизайн-проекту и соответствуют необходимым нормативам.





В сквере имени Пушкина в Улан-Удэ установили новый арт-объект. Это необычная скамейка, которая будто накрыта тканью, а её края тянут вверх птицы.Другие же переживают, что птиц вскоре сломают вандалы, и арт-объект потеряет опрятный внешний вид: «Ждём-с, когда наше «культурное» общество отломит этих голубей...», «Надо съездить, сфотографироваться, пока птичек не украли», «Время пошло! Когда птиц не будет?», «Скоро к зайцам улетят», «Буду ходить каждый день смотреть... только думаю, все равно отломают».