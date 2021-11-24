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COVID-19 в Бурятии идёт на спад

COVID-19 в Бурятии идёт на спад
Общество, 
Жертвами коронавируса стали ещё пять человек

В Бурятии снижается число новых заражённых коронавирусом. За минувшие сутки ковид выявили у 227 жителей. Это на шесть меньше, чем днём ранее.

Суточный прирост упал уже ниже отметки «230», хотя совсем недавно он превышал уровень в 240 заболевших.

Общее число случаев заражений COVID-19 за всё время в Бурятии достигло 68 386. Из них 47% (31 857) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии победили коронавирус 60 956 пациентов. Накануне вылечились сразу 314 человек.

Несколько снизилось и число летальных исходов. Накануне умерли пять больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что четверо из них были старше 65 лет, один – младше этого возраста (точный возраст и пол больше не раскрываются).

Всего же в Бурятии от ковида умерли 2140 человек.

Госпитализированных больных за сутки стало меньше на 19 человек. Сейчас в стационарах лечатся 1200 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В отделениях реанимации находится 130 пациентов, или 10% от общего числа госпитализированных. Из них 72 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 87 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1546 коек: занято – 1200, свободно – 346 коек. Занятость коечного фонда составляет 77 %.

Также амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4090 жителей Бурятии.

Число контактных лиц на сегодня – 15 151 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 375 377 человек. Повторную вакцинацию начали 45 474 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии расширили перечень групп граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса. Теперь она стала обязательной для работников промышленных предприятий (производств) и для работников агропромышленного комплекса.

В Улан-Удэ выбирают место для мемориала медикам, умершим от COVID-19.

В постановление главного государственного санитарного врача России, касающегося борьбы с коронавирусом, внесли некоторые изменения. Изменения коснулись контактных лиц.

Военные подготовили пять тонн кислорода для больниц Бурятии.
коронавирус профилактика

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