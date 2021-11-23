Некоторым контактных разрешили не уходить на самоизоляцию
В постановление главного государственного санитарного врача России, касающегося борьбы с коронавирусом, внесли некоторые изменения. О них сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Изменения коснулись в том числе контактных лиц. Те из них, кто поставил прививку от COVID-19 в последние шесть месяцев, могут не уходить на изоляцию. Такое же послабление коснулось и тех контактных, кто сам переболел коронавирусом за последние полгода. Впрочем, речь идёт о контактных лицах без симптомов заболевания.
У всех контактных, находящихся на изоляции, независимо от наличия симптомов заболевания и иммунного статуса, будут брать анализ на ковид на 10-12 день после последнего контакта с больным.
Также расширили список тех, кто включён в группу приоритета 1-го уровня по забору анализов на коронавирус. Проверять будут всех, кому поставлены диагнозы «внебольничная пневмония», «острая респираторная вирусная инфекция», «грипп», а также поступающих в медицинские стационары для оказания экстренной или неотложной помощи и поступающих в организации социального обслуживания для детей и взрослых.
- Время доставки материала на COVID-19 в лабораторию не должно превышать 24 часа с момента отбора, - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
В Бурятии появится послабление для части контактных лиц
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