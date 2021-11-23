Памятный знак посвятят медработникам Бурятии, погибшим от коронавируса
В мае текущего года в Бурятии поступило предложение увековечить имена врачей и медсестёр, погибших от COVID-19, а также тех, кто и сегодня спасает жизни людей. Был объявлен марафон по сбору средств на возведение мемориала в честь подвига медиков.
Благодаря поддержке граждан, предприятий региона и представителей бизнеса удалось собрать 1,5 млн. рублей.
В настоящее время организован сбор предложений по размещению мемориального знака в городе Улан-Удэ. Свои идеи и предложения по месту для установки все желающие могут направить на электронный адрес: onst2011@mail.ru.
В БРО ВОД «Матери России» отметили, что в настоящее время уже утверждён эскиз знака и ведутся работы по его исполнению. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Улан-Удэ выбирают место для мемориала борцам с COVID-19
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка выиграла обучение в художественном университете
Госнаграды удостоился учёный-востоковед Борис Базаров
Четвертая премьера состоится в Бурятском драмтеатре
Дети развесили кормушки на деревьях около школы
Предлагается увеличить стоимость проезда в автобусах - с 24 до 25 рублей, в трамваях - с 18 до 20 рублей
Теперь детям не придётся идти до школы несколько километров
Театр запускает проект «В мир кино»
Особый вклад внесли ушуисты
Некоторым контактных разрешили не уходить на самоизоляцию
Ранее в городе приходилось вводить режим ЧС
Документ подписал главный санврач Бурятии
Также необходимо проводить обработку в салоне
Эпатажный певец из Бурятии выступит в Москве и Санкт Петербурге в дни новогодних каникул
В буддийских храмах республики проходит молебен, направленный на укрепление семейных отношений
Певец R.A.SVET, которому прочат большое будущее в шоу-бизнесе, выступит в Улан-Удэ