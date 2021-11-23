В Улан-Удэ выбирают место для мемориала борцам с COVID-19

Памятный знак посвятят медработникам Бурятии, погибшим от коронавируса



В мае текущего года в Бурятии поступило предложение увековечить имена врачей и медсестёр, погибших от COVID-19, а также тех, кто и сегодня спасает жизни людей. Был объявлен марафон по сбору средств на возведение мемориала в честь подвига медиков.



Благодаря поддержке граждан, предприятий региона и представителей бизнеса удалось собрать 1,5 млн. рублей.



В настоящее время организован сбор предложений по размещению мемориального знака в городе Улан-Удэ. Свои идеи и предложения по месту для установки все желающие могут направить на электронный адрес: onst2011@mail.ru.



В БРО ВОД «Матери России» отметили, что в настоящее время уже утверждён эскиз знака и ведутся работы по его исполнению. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

